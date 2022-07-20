Türkiye bu vahşete ağladı! Minik Eymen’in katillerinin cezası belli oldu: İşte gerekçeli karar

Türkiye'yi hüzne boğan 4,5 yaşındaki Eymen Sadık Durak cinayetinde yeni bir son dakika gelişmesi kaydedildi. İzmir Bornova'da, cansız bedeni tandırda bulunan Eymen'in öldürülmesi davasında zanlıların cezaları belli oldu. Zanlılar, Eymen'in annesi Mine Durak ve onun sevgilisi Serkan Elçetin, 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 38'er sene hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün akabinde mahkeme başkanının yazdığı gerekçeli kararda da duygulandıran ifadelere yer aldı.