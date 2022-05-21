21 Mayıs 2022, Cumartesi
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Türkiye bu tokadı konuşmuştu! Genç sporcudan şaşkına çeviren açıklama: Ben istedim
Diyarbakır'da antrenörün müsabakayı kaybeden sporcusuna attığı tokadın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekerken, antrenörünün attığı tokatla gündeme gelen genç sporcudan şaşkına çeviren açıklama geldi. Olayın büyük bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirten genç kız, "Şoka girmiştim, tokat atmasını ben istedim. Maçın tamamını izlemeden lütfen bir şey söylemeyin" dedi.