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Türkiye bu olayı konuşuyor! Herkesi ayağa kaldıran fotoğraf

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Giriş: 29.07.2022 11:13
İstanbul'da bir bakkal, çikolata çaldıkları sebebiyle iki kız çocuğunu dükkanında alıkoydu. Bunun üzerine de çocukların Türk bayrağı önünde fotoğraflarını çekip sosyal medyada afişe etti. Bu olay büyük tepki çekerken hukuk uzmanları fotoğrafı paylaşan kişinin suç işlediği görüşünde.
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