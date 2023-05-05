Türkiye bu düğünü konuşuyor! Gelin ve damada takılanlar dudak uçuklattı

Türkiye’nin konuştuğu düğün Şırnak’ta yapıldı. 5 bin kişinin katıldığı düğünde uzun halay kuyrukları oluştu. Davetliler için 45 koyunun kesildiği aşiret düğününde, genç çifte takılan altın ve paralar dudak uçuklattı.