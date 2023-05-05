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Türkiye bu düğünü konuşuyor! Gelin ve damada takılanlar dudak uçuklattı

İHA
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Giriş: 05.05.2023 15:39
Türkiye’nin konuştuğu düğün Şırnak’ta yapıldı. 5 bin kişinin katıldığı düğünde uzun halay kuyrukları oluştu. Davetliler için 45 koyunun kesildiği aşiret düğününde, genç çifte takılan altın ve paralar dudak uçuklattı.
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