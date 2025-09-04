Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu İzmir düzenlendi

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji alanındaki stratejik işbirliğini ileri taşıyan Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu İzmir'de gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye ve Azerbaycan, sahip oldukları jeostratejik konum, zengin kaynaklar ve gelişmiş altyapılarıyla birbirini tamamlayan roller üstlenmekte; aynı zamanda bölgesel ve küresel enerji arz güvenliğine de çok önemli katkılar yapmaktadır" dedi.

