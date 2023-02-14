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Türkiye asrın felaketinde tek yürek! Depremzedeler için jandarma helikopterleri seferber edildi

DHA
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Giriş: 14.02.2023 11:51
Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ili birden etkiledi. Depremin ardından Jandarma Genel Komutanlığı alarm durumuna geçti. Tüm hava araçlarını afet bölgesine sevk eden ekipler, ulaşım problemi yaşanan kırsal bölgelerdeki depremzedelerin yardımına helikopterler ile yetişiyor. Ulaşımın sağlanamadığı karla kaplı bir dağ köyüne jandarmaların helikopter ile çadır ve yardım ulaştırması ise böyle görüntülendi...
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