Türkiye 2023’ü nasıl karşıladı? Yurtta yeni yıl coşkusu nasıldı?

Her gelen yeni yılın bir önceki yıllardan daha iyi olmasını temenni ediyor vatandaşlar şüphesiz. Peki Türkiye 2023 yılına nasıl girdi? İşte yurtta manzaralar…

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