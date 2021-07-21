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Türkiye 20 günde 100’den fazla boğulma vakası! Akıntı varsa ne yapmalı?

A Haber
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Giriş: 21.07.2021 15:48
Havaların ısınmasıyla birlikte boğulma vakalarında artış yaşanıyor. Peki serinlemek için denize giren vatandaşların nelere dikkat etmesi gerekiyor? Yüzerken vatandaşlar nelere dikkat etmeli? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Turgut verdi.
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