Türkiye 20 günde 100’den fazla boğulma vakası! Akıntı varsa ne yapmalı?

Havaların ısınmasıyla birlikte boğulma vakalarında artış yaşanıyor. Peki serinlemek için denize giren vatandaşların nelere dikkat etmesi gerekiyor? Yüzerken vatandaşlar nelere dikkat etmeli? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Turgut verdi.

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