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Türk Yıldızları Anıtkabir semalarında! Ata’ya saygı uçuşu

Türk Yıldızları Anıtkabir semalarında! Ata’ya saygı uçuşu

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 12:50
Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, Anıtkabir semalarında Gazi Mustafa Kemla Atatürk’e saygı uçuşu gerçekleştirdi. O anlar A Haber kamerasına böyle yansıdı.
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