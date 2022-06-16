Türk vatandaşları yalnız ve çaresiz kalmadı! Ambulans uçak ve helikopterler umuda taşıdı

Türkiye sağlıkta yaptığı devrimle beraber ambulans uçak ve helikopterleri devreye soktu. İşte bu adımla dünyanın hiçbir yerinde vatandaşlarını yalnız ve çaresiz bırakmadı. Hiçbir ücret alınmadan ülkeye getirilen hastalar son teknolojiyle donatılmış hastanelerde tedavi altına alındı. İşte sağlıktaki o dönüşüm...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN