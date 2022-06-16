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Türk vatandaşları yalnız ve çaresiz kalmadı! Ambulans uçak ve helikopterler umuda taşıdı

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Giriş: 16.06.2022 12:16
Türkiye sağlıkta yaptığı devrimle beraber ambulans uçak ve helikopterleri devreye soktu. İşte bu adımla dünyanın hiçbir yerinde vatandaşlarını yalnız ve çaresiz bırakmadı. Hiçbir ücret alınmadan ülkeye getirilen hastalar son teknolojiyle donatılmış hastanelerde tedavi altına alındı. İşte sağlıktaki o dönüşüm...
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