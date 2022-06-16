16 Haziran 2022, Perşembe
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Türk vatandaşları yalnız ve çaresiz kalmadı! Ambulans uçak ve helikopterler umuda taşıdı
Türkiye sağlıkta yaptığı devrimle beraber ambulans uçak ve helikopterleri devreye soktu. İşte bu adımla dünyanın hiçbir yerinde vatandaşlarını yalnız ve çaresiz bırakmadı. Hiçbir ücret alınmadan ülkeye getirilen hastalar son teknolojiyle donatılmış hastanelerde tedavi altına alındı. İşte sağlıktaki o dönüşüm...