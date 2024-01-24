24 Ocak 2024, Çarşamba
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Türk şirketine ait gemi Şangay'da battı
Ankara merkezli bir firmaya ait olan Omega gemisinin Şangay açıklarında Mırabella isimli gemi ile çatıştığı ve olay sonucu battığı açıklandı. Olayda gemide bulunan 16'sı Türk 21 denizcinin kurtarıldığı öğrenildi.