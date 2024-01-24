24 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Türk şirketine ait gemi Şangay'da battı

Türk şirketine ait gemi Şangay'da battı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.01.2024 10:18
Ankara merkezli bir firmaya ait olan Omega gemisinin Şangay açıklarında Mırabella isimli gemi ile çatıştığı ve olay sonucu battığı açıklandı. Olayda gemide bulunan 16'sı Türk 21 denizcinin kurtarıldığı öğrenildi.
Türk şirketine ait gemi Şangay’da battı
Türk şirketine ait gemi Şangay'da battı
Pazar günü 36 ilde kar bekleniyor!
Pazar günü 36 ilde kar bekleniyor!
İstanbul’da gol sesi çıkmadı!
İstanbul'da gol sesi çıkmadı!
Bu kadarı da ancak filmlerde olur sanıyorduk!
Bu kadarı da ancak filmlerde olur sanıyorduk!
Sarıyer’de kırmızı alarm! Polisle çatışmaya girdiler
Sarıyer'de kırmızı alarm! Polisle çatışmaya girdiler
Kahramanmaraş’ta gece yarısı deprem!
Kahramanmaraş’ta gece yarısı deprem!
Güngören’de 4 katlı metruk binada yangın!
Güngören'de 4 katlı metruk binada yangın!
Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor!
Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor!
İstanbul’da trafiği yoğunluk rekoru kırıyor!
İstanbul'da trafiği yoğunluk rekoru kırıyor!
Sahilde ceset devriyesi!
Sahilde "ceset" devriyesi!
A Haber görüntüledi! İşte PKK’ya mezar olan tüneller
A Haber görüntüledi! İşte PKK’ya mezar olan tüneller
Alkollü nakliyatçılar polisi çileden çıkardı
Alkollü nakliyatçılar polisi çileden çıkardı
Daha Fazla Video Göster