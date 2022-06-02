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Türk sinemasının ‘Rambo’su Sönmez Yıkılmaz 72 yaşında hayatını kaybetti

İHA
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Giriş: 02.06.2022 23:40
Türk sinemasına ışıkçılıktan başlayıp, kavgacı yardımcı rollerinde ve ardından da başrole kadar yükselen Yeşilçam'ın Rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 72 yaşında yaşamını yitirdi. Sönmez Yıkılmaz'ın cenazesinin, yarın Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazla son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.
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