Türk sinemasının emektar ismi hayatını kaybetti! Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner vefat etti

Türk televizyonuna damga vuran ve 1989- 2002 yılları arasında yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde Cemil karakterini oynayan 'Benim adım Cemil' repliğiyle hafızlara kazınan tiyatro sanatçısı 77 yaşındaki Uğurtan Sayıner, yaşamını yitirdi. Emektar oyuncu geçen yılda hastane kaldırılmış bir süre tedavi görmüştü. Oyuncunu vefat haberini ise arkadaşı duyurdu. Peki Uğurtan Sayıner'in ölüm sebebi ne? Ayrıntılar haberimizde...