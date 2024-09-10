“Türk polisinden kaçılmaz” demişti, bu kez de uyuşturucuyla yakalandı

Aksaray’da yaklaşık 3,5 ay önce alkollü araç kullanırken polisten kaçan ve yakalanınca “Türk polisinden kaçılmaz” diyen o sürücü bu kez de aynı araçla uyuşturucuyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınınca polis otosuna götürülen sürücü araçtaki yeri de beğenmeyip, “Neden arkaya bineceğim, vallahi billahi binmem” dedi.