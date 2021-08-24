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Türk polisi ve Kızılay gönüllüleri Kastamonu'da yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi

İHA
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Giriş: 24.08.2021 22:59
Güncelleme:24.08.2021 23:00
Türk Polis Teşkilatı ve Kızılay gönüllüleri, Kastamonu'nun Bayramgazi köyünde, sel felaketi sonrası yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, Kastamonu'nun Bayramgazi köyünde meydana gelen sel felaketi sonrası, yıpranan Türk bayrağını değiştirme görevinin görüntülerini paylaştı. Paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:
"Kastamonu Bozkurt'taki Kızılay gönüllüsü kardeşlerimizle ortak bir görevimiz vardı. Bayramgazi köyünde, yıpranmış olan Türk Bayrağımızı değiştirmek. Görev tamam."

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