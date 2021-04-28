Türk pasaportuna saygısızlık yapan 2 genç yakalandı! Yurt dışı yasağı verildi

Sosyal medya hesaplarından Türk pasaportunu aşağılayıcı nitelikte paylaşım yaptıkları gerekçesiyle K.Ö. (23) ve N.Y. (23) gözaltına alındı. Videoda pasaportu bardak altı, fırın eldiveni ve kitap ayracı gibi yerlerde kullandığı görülen K.Ö. ve N.Y yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.