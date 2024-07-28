Türk müziğinin yaşayan efsanesi: Ahmet Özhan

Türk müziğinin yaşayan efsanevi isimlerinden biri olan Ahmet Özhan, hem sanatı hem de yaşam tarzıyla birçok insanı etkiledi ve ilham kaynağı oldu. Farklı alanlara yönelerek müziğin evrenselliğini kanıtlayıp her dönemde iz bırakan Ahmet Özhan'ı daha yakından tanıyalım...

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