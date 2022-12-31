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Türk mutfağı dünyada 7. sırada yerini aldı! Türkiye listeye 11 yemeğiyle damga vurdu

A Haber
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Giriş: 31.12.2022 16:49
Dünyaca ünlü bir firma, binlerce kullanıcının katılımıyla "Dünyanın En İyi Mutfakları" listesini belirledi. Listede Türk mutfağı 7. sırada yer aldı. İşte o listeye giren Türk lezzetleri...
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Türk mutfağı dünyada 7. sırada yerini aldı!
Türk mutfağı dünyada 7. sırada yerini aldı!
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