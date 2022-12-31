Türk mutfağı dünyada 7. sırada yerini aldı! Türkiye listeye 11 yemeğiyle damga vurdu

Dünyaca ünlü bir firma, binlerce kullanıcının katılımıyla "Dünyanın En İyi Mutfakları" listesini belirledi. Listede Türk mutfağı 7. sırada yer aldı. İşte o listeye giren Türk lezzetleri...

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