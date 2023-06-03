03 Haziran 2023, Cumartesi
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Türk medyasının ışıl ışıl parlayan yıldızı kaydı! İşte Mehmet Barlas'ın başarılarla ve mücadele ile dolu hayat hikayesi
Mehmet Barlas, Türk medya tarihinin ışıl ışıl parlayan bir yıldızıydı. Genç yaşlarda girdiği basın dünyasında başyazarlık, yöneticilik, TV yorumculuğu ve sunuculuk gibi birçok farklı görevde bulundu. Eğitimi, bilgi birikimi ve öğrenme arzusuyla gerçek bir entelektüel ve aydındı. Haksızlıklara ve darbelere karşı duruşuyla örnek bir kişilik olan Mehmet Barlas, sağlam bir vatanseverdi. Müzikten sinemaya, gastronomiden teknolojiye varana kadar yaşamın her alanını kucakladı.