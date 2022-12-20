TÜRK-İŞ asgari ücret için teklifini açıkladı: 9 bin TL

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı. Kritik görüşme sonrası açıklama yapan TÜRK-İŞ, resmi teklifinin 9 bin TL olduğunu açıkladı. Peki asgari ücrette son rakam ne? Asgari ücrete ne kadar zam olacak? İşte detaylar...