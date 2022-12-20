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TÜRK-İŞ asgari ücret için teklifini açıkladı: 9 bin TL

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.12.2022 16:55
Güncelleme:20.12.2022 16:55
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı. Kritik görüşme sonrası açıklama yapan TÜRK-İŞ, resmi teklifinin 9 bin TL olduğunu açıkladı. Peki asgari ücrette son rakam ne? Asgari ücrete ne kadar zam olacak? İşte detaylar...
TÜRK-İŞ asgari ücret için teklifini açıkladı
TÜRK-İŞ asgari ücret için teklifini açıkladı
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