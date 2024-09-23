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Türk hekimlerden tarihi başarı! İnönü Üniversitesi’nde çapraz karaciğer nakli

Türk hekimlerden tarihi başarı! İnönü Üniversitesi’nde çapraz karaciğer nakli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 09:21
Amerika'da 2 Türk hekim tarafından geliştirilen 7'li karaciğer nakli Malatya'da Profesör Doktor Sezai Yılmaz ve ekibi tarafından 2. kez başarı ile  gerçekleştirildi. İşte aynı anda 7 kişiye umut olan bu operasyonun ayrıntıları...
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