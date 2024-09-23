Türk hekimlerden tarihi başarı! İnönü Üniversitesi’nde çapraz karaciğer nakli

Amerika'da 2 Türk hekim tarafından geliştirilen 7'li karaciğer nakli Malatya'da Profesör Doktor Sezai Yılmaz ve ekibi tarafından 2. kez başarı ile gerçekleştirildi. İşte aynı anda 7 kişiye umut olan bu operasyonun ayrıntıları...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN