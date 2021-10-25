Türk ekonomisi neden hedefte?

OECD bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü Türkiye'yi "kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede yetersiz kaldığı" gerekçesiyle gri listeye aldı. Ancak toplantıda yaşanan tam tersiydi. Türkiye aslında FETÖ, PKK ve yabancı vakıfların para trafiğini sıkı denetlediği için "STK'ların önünü kesiyorsunuz" diye suçlandı. SETA Berlin Koordinatörü Zafer Meşe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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