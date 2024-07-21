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Türk dönerine “Alman icadı” iddiası

Türk dönerine “Alman icadı” iddiası

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2024 20:00
Türkiye'nin döneri tescil ettirme başvurusundan sonra Almanya, dönerin Berlin'de icat edildiğini ve "Alman ulusal yemeği" olduğunu iddia etti. Buna karşın Türkiye'nin talebi kabul edilirse Almanya'daki dönerciler ürünlerini 'döner' adıyla değil 'dönen şiş kebabı' adıyla satabilecek. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Almanya'da sokağa çıktı, vatandaşlara mikrofon uzattı
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