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Türk bilim insanlarından Kovid-19 tanı sistemi! 10 saniyede teşhis ediyor
Türk bilim insanları koronavirüs teşhisini 10 saniyeye düşüren tanı sistemi geliştirdi. Yüzde 99 güvenilir sonuç verdiği belirtilen tanı kitine ilişkin ayrıntılar neler? Nasıl çalışıyor? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ Ankara'dan aktardı.
Türk bilim insanları koronavirüs teşhisini 10 saniyeye düşüren tanı sistemi geliştirdi. Yüzde 99 güvenilir sonuç verdiği belirtilen tanı kitine ilişkin ayrıntılar neler? Nasıl çalışıyor?
Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ Ankara'dan aktardı.