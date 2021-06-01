Türk bilim insanlarından büyük başarı! 10 saniye tespit ediyor

Türk bilim insanlarının geliştirdiği, koronavirüsü 10 saniyede teşhis eden tanı sistemi, İstanbul’da bir sanat etkinliği öncesinde 600 kişide uygulandı. Sistemi geliştiren 4 bilim insanından biri olan Dr. Ali Aytaç Seymen, “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda yüzde 99 duyarlılık ve özgüllük değerlerine ulaştık. En düşük viral yüklerde dahi yüzde 97’yi yakaladık” dedi.