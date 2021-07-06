Türk bilim insanları başardı! İnsanlığın yeni şifası olacak! Mucizevi etkileri var

Düzce Üniversitesi öncülüğünde Kudret narı ve saf zeytinyağını birleştirerek yaralara iyi gelen yeni bir ürün geliştirildi. Türk bilim insanları tarafından geliştirilen bu ürün hayvan deneylerinde büyük bir başarı gösterdi. 28 günde ağır yaraların kapandığını söyleyen uzmanlar, yeni ürün için heyecan veren ifadeler kullandı.