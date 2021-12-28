28 Aralık 2021, Salı
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Türk bilim insanı Prof. Dr. Tolga Aksu'dan büyük başarı! Tekniği literatüre girdi
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tolga Aksu’nun kalp ileti kusuru ve bayılma şikâyetleri olan özellikle 40 yaş altı genç hastaların tedavisi için kalp pili takılmasına gerek duyulmadan ‘ablasyon yoluyla tedavi seçeneği’ diye tanımladığı ‘Cardioneuroablasyon’ isimli yeni tekniği dünya literatürüne girdi.