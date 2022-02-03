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Türk balıkçılar tehditlere boyun eğmedi! Yunan komutana haddini bildirdi: Geldikleri gibi gittiler

A Haber
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Giriş: 03.02.2022 12:13
Yunan Sahil Güvenlik botu, Gökçeada açıklarında, uluslararası sularda avlanan Türk balıkçıları 'Burası Yunan denizi' diyerek taciz etti. Tehditlere boyun eğmeyen Türk balıkçılar, Yunan Sahil Güvenliğini azarlayınca, Yunan görevliler dönüp gitmek zorunda kaldı. Görüntülerin paylaşıldığı videoya, "Geldikleri gibi gittiler..." notu düşüldü.
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