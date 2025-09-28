Türk aktivist Samed Turan A Haber’de

28 Eylül 2025, Pazar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2025 13:10
Sumud filosu işgalci İsrail'in ablukasını kırmak ve yardım ulaştırmak için Gazze'ye gidiyor. Peki, filo şu an nerede? Seulle isimli gemide bulunan Türk aktivist Samed Turan A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
