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Turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu!

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Giriş: 01.08.2020 13:53
Güncelleme:01.08.2020 13:54
Kurban Bayramı nedeniyle tatil bölgelerinde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar otelleri doldururken işletmeciler durumdan memnun. Yaşanan gelişmeleri A Haber muhabiri Sercan Bilge ve konuğu Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir değerlendirdi. Yakup Demir, “Çeşme bu bayramda çok yoğunlaştı. Şu anda doluluk oranlarımız neredeyse yüzde 100’e ulaşmış durumda. Bu bayramda da milyonları ağırlamak için çok çalışıyoruz.” dedi.

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