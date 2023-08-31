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Turizm merkezindeki taksicilerin taksimetre oyunu kamerada

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Giriş: 31.08.2023 13:18
Antalya'nın Kaş ilçesindeki taksiciler, taksimetre açmadan, belirlenen sabit fiyatlar üzerinden yolcu taşıyor. Bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülerde; taksimetrenin fiyat kısmını kartvizit ile kapatan şoförün, 80 TL tutan yolculuk için 120 TL istediği görüldü.
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