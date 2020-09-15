15 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Turizm merkezi Muğla’da çevre felaketi! Kanalizasyon suyu denize akıtılıyor

Turizm merkezi Muğla’da çevre felaketi! Kanalizasyon suyu denize akıtılıyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2020 14:31
Güncelleme:15.09.2020 14:44
Muğla’nın Fethiye ilçesinde tam bir çevre felaketi yaşanıyor. Arıtılmayan kanalizasyon suyu denize akıtılıyor. Uzmanlar ise 10 yıl içerisinde körfezin çöle dönüşebileceği konusunda uyarıyor. A Haber muhabiri Vural Efecik detayları canlı yayında aktardı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tam bir çevre felaketi yaşanıyor. Arıtılmayan kanalizasyon suyu denize akıtılıyor. Uzmanlar ise 10 yıl içerisinde körfezin çöle dönüşebileceği konusunda uyarıyor. A Haber muhabiri Vural Efecik detayları canlı yayında aktardı.

CHP'li Muğla belediyesi arıtma tesislerinin kapasitesini yükseltmediği için kanalizasyon suları arıtılmadan bu boruyla denize tahliye ediliyor.

Fethiye'nin göz bebeği Ölüdeniz'de yaşanan kirlilik vatandaşları de isyan ettirdi.

Turizm merkezinde çevre felaketi
Turizm merkezinde çevre felaketi
İBB'nin skandal kazısı sonrası flaş gelişme
İBB'nin skandal kazısı sonrası flaş gelişme
Silahlı çatışmanın görüntüleri çıktı
Silahlı çatışmanın görüntüleri çıktı
Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesinde sona gelindi
Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesinde sona gelindi
Hurdadan dev araç
Hurdadan dev araç
İzmir’de yol çilesi!
İzmir’de yol çilesi!
Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda kaza
Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda kaza
Koç ailesinden Suna Kıraç hayatını kaybetti
Koç ailesinden Suna Kıraç hayatını kaybetti
İki aracın arasına girdi...
İki aracın arasına girdi...
Saçından tutup kaldırıma vurdu!
Saçından tutup kaldırıma vurdu!
Yolunu kaybetti şehre indi
Yolunu kaybetti şehre indi
En komik vahşi yaşam fotoğrafları
En komik vahşi yaşam fotoğrafları
Daha Fazla Video Göster