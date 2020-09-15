Turizm merkezi Muğla’da çevre felaketi! Kanalizasyon suyu denize akıtılıyor

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tam bir çevre felaketi yaşanıyor. Arıtılmayan kanalizasyon suyu denize akıtılıyor. Uzmanlar ise 10 yıl içerisinde körfezin çöle dönüşebileceği konusunda uyarıyor. A Haber muhabiri Vural Efecik detayları canlı yayında aktardı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tam bir çevre felaketi yaşanıyor. Arıtılmayan kanalizasyon suyu denize akıtılıyor. Uzmanlar ise 10 yıl içerisinde körfezin çöle dönüşebileceği konusunda uyarıyor. A Haber muhabiri Vural Efecik detayları canlı yayında aktardı.

CHP'li Muğla belediyesi arıtma tesislerinin kapasitesini yükseltmediği için kanalizasyon suları arıtılmadan bu boruyla denize tahliye ediliyor.

Fethiye'nin göz bebeği Ölüdeniz'de yaşanan kirlilik vatandaşları de isyan ettirdi.