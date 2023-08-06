Turizm cennetlerinin hali perişan! Yazın ortasında vatandaşı susuzluğa mahkum ettiler

CHP'li belediye başkanları halkı yazın ortasında susuzluğa mahkum etti. Dünya markası Bodrum, Alanya, Kaş ve Dikili'deki susuzluk isyan ettirdi. Belediyelerin beceriksizliğinin faturasını vatandaş ve turistler ödüyor.

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