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Turizm cennetlerinin hali perişan! Yazın ortasında vatandaşı susuzluğa mahkum ettiler

A Haber
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Giriş: 06.08.2023 08:46
CHP'li belediye başkanları halkı yazın ortasında susuzluğa mahkum etti. Dünya markası Bodrum, Alanya, Kaş ve Dikili'deki susuzluk isyan ettirdi. Belediyelerin beceriksizliğinin faturasını vatandaş ve turistler ödüyor.
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