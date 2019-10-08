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08.10.2019
Turizm cennetinde kabus! Sağanak yağış hayatı felç etti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinden beri etkili olan sağanak yağışta otelleri su bastı, araçlar sel sularında sürüklendi, yağmur sularının vurduğu bir evdeki çocuk son anda kurtarıldı. Ekiplerin teyakkuza geçtiği ilçede hayat felç oldu.
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