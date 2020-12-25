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Turizm cenneti Bodrum'da suyu olmayan köy!

A Haber
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Giriş: 25.12.2020 22:38
Güncelleme:25.12.2020 22:44
Turizm cenneti Bodrum'a 10 kilometre uzaklıktaki Kocasarnıç Mahallesinde vatandaşlar ilkel yöntemlerle su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. A Haber muhabiri Vural Efecik Muğla Büyükşehir Belediyesinin yıllardır bu sorunu gideremediğini vatandaşların ise ihtiyaçlarını ilkel yöntemlerle karşıladığını aktardı.

Bodrum'a 10 kilometre uzaklıktaki Sarnıç Mahallesinde yıllardır süren susuzluk vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Bu bölgede yaşayanlar 150 yıldır susuzluk sorunuyla mücadele ediyor. A Haber muhabiri Vural Efecik bölgede yaşayanların su ihtiyaçlarını ilkel yöntemlerle karşıladığını, eşeklerle kuyulardan su taşığını aktardı.

Efecik, bölgedeki içme suyu ihtiyacının ise çatılarda biriktirilen yağmur sularının arıtılmasıyla karşılandığını birçok kez sorunun çözümü için Muğla Büyükşehir Belediyesine başvuru yapıldığını ve yanıtsız bırakıldığını aktardı.

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