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Turizm amaçlı kiralık konutlar mercek altında! Konut kiralama belgesi zorunluluğu getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.07.2024 20:14
Konutlarda kısa süreli kiralamaya ilişkin kurallar 1 Ocak’ta yürürlüğe girdi. Yaz sezonunun gelmesiyle kiralama izin belgesinin çıkarılması gerekiyor. Ceza yememek için konut sahipleri emlakçılar üzerinden konut kiralama belgesi çıkarabiliyor.
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