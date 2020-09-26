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Turistlerin rotası Olimpos Antik Kenti! Ziyaretçi akını

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Giriş: 26.09.2020 12:41
Güncelleme:26.09.2020 12:50
Antalya’nın Olimpos Antik Kenti ziyaretçi akınına uğradı. Adeta açık hava müzesi olan Antalya dünyada sayılı şehirlerin başında geliyor. Bölgede çok fazla tarihi yerler var. Bunlardan biri de her sene ziyaretçi sayısını artıran Olimpos Antik Kenti… Milattan önceye dayanan tarihi bölgeye yerli ve yabancı turistler akın ediyor. Bölgedeki gelişmeleri A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

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