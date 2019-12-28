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28.12.2019

Turistlere yüksek hesap tuzağı kuran 23 şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda hanutçular tarafından eğlence mekanlarına çekilen turistlere yüksek hesap tuzağı kurdukları, gelen yüksek hesabı ödemeyen turistleri darp ederek, paraları ve kredi kartlarına zorla el koydukları iddia edilen 32 kişi yapılan operasyon ile yakalanmıştı. Şüphelilerden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirdi. Soruşturma kapsamında mekanlardan rüşvet aldıkları iddia edilen 20 polis memuru ile 2 mahalle bekçisinin de ifadesi alındı.

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