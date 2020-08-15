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Turistin telefonunu çaldı! Polis saniyeler içinde yakaladı

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Giriş: 15.08.2020 11:38
Güncelleme:15.08.2020 11:42
İstanbul'da bir turistin araçta kalan cep telefonuyla kaçan taksici olay yerine yakın polisler tarafından saniyeler içinde yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, 12 Ağustos Çarşamba günü Fatih Küçük Ayasofya Mahallesi'nde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Aydanız A.'nın oğlu Rauf G., iddialara göre cep telefonunu indiği taksinin içerisinde unuttu.

Taksiye geri dönen Rauf G., cep telefonunun şoförden istedi, telefonu vermeyen taksici hızla kaçtı. Rauf G. de aracın peşinden koştu. Olay yerine yakın polisler de taksiyi kovalamaya başladı.

Taksici diğer sokağa döndü sırada önüne kesen polis tarafından saniyeler içinde yakalandı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine de anbean yansıdı.

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