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Türbülanstan çıkamadı! Milyonlarca liralık vurgunda flaş detaylar

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Giriş: 06.08.2023 09:53
"Türbülansı engelleyen çip" ürettiği iddiasıyla yatırımcıları 20 milyon lira dolandırdığı öne sürülen Çiğdem İ. iddialara ilişkin konuştu. Çiğdem. İ. "Ürünü Kanada'ya sattım. Onlar para vermediği için ben de veremedim. Mağdurum" dedi.
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