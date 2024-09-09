Tur teknesinde anne ve çocuk dehşet anlar yaşadı!

Fatih'te anne ve 2 buçuk yaşındaki çocuğu, kıyıya yanaşan tur teknesinden inmek isterken denize düştü. Anne ve çocuğu arkalarından suya atlayan baba ile teknenin kaptanı ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, olay yerine sağlık ekipleri geldi. O anlar kameraya yansıdı.

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