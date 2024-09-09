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Tur teknesinde anne ve çocuk dehşet anlar yaşadı!

Tur teknesinde anne ve çocuk dehşet anlar yaşadı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.09.2024 17:50
Fatih'te anne ve 2 buçuk yaşındaki çocuğu, kıyıya yanaşan tur teknesinden inmek isterken denize düştü. Anne ve çocuğu arkalarından suya atlayan baba ile teknenin kaptanı ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, olay yerine sağlık ekipleri geldi. O anlar kameraya yansıdı.
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Tur teknesinde anne ve çocuk dehşet anlar yaşadı!
Tur teknesinde anne ve çocuk dehşet anlar yaşadı!
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