14 Eylül 2025, Pazar

Tur otobüsü karşı şeride geçti: 1 yaralı

Tur otobüsü karşı şeride geçti: 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2025 00:26
Edinilen bilgilere göre, İçmeler Mahallesi’nden Marmaris istikametine seyir halinde olan turistleri taşıyan otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçti. Otobüs karşı şeritteki otomobil ve bir motosiklete çarparak durdu. Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobillerdeki sürücü ve yolcular ise kazayı yara almadan atlattı.
