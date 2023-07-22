Tüp bebek istemeyen tazminat ödeyecek! Yargıtay’dan çiftleri ilgilendiren karar

Yargıtay, çiftleri ilgilendiren bir karara imza attı. Bir kadın tüp bebek tedavisini kabul etmeyen kocasından tazminat istedi. Mahkeme bu talebi reddetti ancak Yargıtay ise kadını haklı buldu.

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