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Tüp bebek istemeyen tazminat ödeyecek! Yargıtay’dan çiftleri ilgilendiren karar

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Giriş: 22.07.2023 15:52
Yargıtay, çiftleri ilgilendiren bir karara imza attı. Bir kadın tüp bebek tedavisini kabul etmeyen kocasından tazminat istedi. Mahkeme bu talebi reddetti ancak Yargıtay ise kadını haklı buldu.
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