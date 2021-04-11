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Tunus-İstanbul seferini yapan uçakta yolcular arasında kavga çıktı

İHA
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Giriş: 11.04.2021 20:20
Güncelleme:11.04.2021 20:22
Tunus'tan İstanbul'a gelecek olan Tunus Havayolları’na ait bir uçakta kavga çıktı. İlk olarak sadece kadınlar arasında çıkan kavga erkeklerin katılımı ile birlikte şiddetlendi. Kavgadan dolayı uçak normal kalkış yapacağı saatten 5 saat gecikmeli olarak kalktı.

Tunus'tan İstanbul'a gelecek olan Tunus Havayolları'na ait bir uçakta kavga çıktı.

İlk olarak sadece kadınlar arasında çıkan kavga erkeklerin katılımı ile birlikte şiddetlendi.

Kavgadan dolayı uçak normal kalkış yapacağı saatten 5 saat gecikmeli olarak kalktı.

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