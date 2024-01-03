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Tünel inşaatı sonrası evler çatladı! Kaldırımlarda bile derin çatlak var

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 20:46
İzmir Buca'da bir mahalle kelimenin tam karşılığıyla diken üstünde. Nedeni İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve mahallenin hemen altından geçen tünel inşaatı. Çalışmalar sırasında mahalledeki bir çok evde derin çatlaklar oluştu. Evleri yıkılma tehdidiyle karşı karşıya olan mahalleli duruma bir an evvel çözüm bulunmasını istiyor.
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Tünel inşaatı sonrası evler çatladı!
Tünel inşaatı sonrası evler çatladı!
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