Tünel inşaatı sonrası evler çatladı! Kaldırımlarda bile derin çatlak var

İzmir Buca'da bir mahalle kelimenin tam karşılığıyla diken üstünde. Nedeni İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve mahallenin hemen altından geçen tünel inşaatı. Çalışmalar sırasında mahalledeki bir çok evde derin çatlaklar oluştu. Evleri yıkılma tehdidiyle karşı karşıya olan mahalleli duruma bir an evvel çözüm bulunmasını istiyor.

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