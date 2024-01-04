04 Ocak 2024, Perşembe
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Tünel inşaatı sonrası evler çatladı
İzmir Buca'da bir mahalle diken üstünde. Nedeni İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve mahallenin hemen altından geçen tünel inşaatı. Çalışmalar sırasında mahalledeki bir çok evde derin çatlaklar oluştu. Evleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan mahalleli, duruma bir an evvel çözüm bulunmasını istiyor.