Tünel inşaatı sonrası evler çatladı

İzmir Buca'da bir mahalle diken üstünde. Nedeni İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve mahallenin hemen altından geçen tünel inşaatı. Çalışmalar sırasında mahalledeki bir çok evde derin çatlaklar oluştu. Evleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan mahalleli, duruma bir an evvel çözüm bulunmasını istiyor.