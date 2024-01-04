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Tünel inşaatı sonrası evler çatladı

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Giriş: 04.01.2024 16:43
İzmir Buca'da bir mahalle diken üstünde. Nedeni İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve mahallenin hemen altından geçen tünel inşaatı. Çalışmalar sırasında mahalledeki bir çok evde derin çatlaklar oluştu. Evleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan mahalleli, duruma bir an evvel çözüm bulunmasını istiyor.
Tünel inşaatı sonrası evler çatladı
Tünel inşaatı sonrası evler çatladı
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