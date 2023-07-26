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Tunceli'den vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler! Yılan kargayı avlayıp böyle yedi

İHA
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Giriş: 26.07.2023 10:04
Türkiye'nin çeşitli noktalarından yaban hayatına dair görüntüler vatandaşlar tarafından kayda alınıyor. Son olarak Tunceli'de köy muhtarı Hüseyin Çetin vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler kayda aldı. Bakın engerek yılanı yakaladığı kargayı nasıl yedi…
Avlayıp böyle yedi! Görüntüler Türkiyeden... AVLAYIP BÖYLE YEDİ! GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE'DEN...

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