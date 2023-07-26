26 Temmuz 2023, Çarşamba
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Tunceli'den vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler! Yılan kargayı avlayıp böyle yedi
Türkiye'nin çeşitli noktalarından yaban hayatına dair görüntüler vatandaşlar tarafından kayda alınıyor. Son olarak Tunceli'de köy muhtarı Hüseyin Çetin vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler kayda aldı. Bakın engerek yılanı yakaladığı kargayı nasıl yedi…