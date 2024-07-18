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Tunceli’de tünelde feci kaza: 8 yaralı

Tunceli’de tünelde feci kaza: 8 yaralı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2024 19:49
Kaza, Tunceli-Erzincan karayolu 8. çığ tünelinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüleri öğrenilemeyen 62 AF 619 ile 62 AJ 356 plakalı otomobiller tünelde çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 8 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipler olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
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