05 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tunceli'de sürü halinde ortaya çıktılar! Vatandaş böyle görüntüledi

Tunceli'de sürü halinde ortaya çıktılar! Vatandaş böyle görüntüledi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.08.2022 13:16
Tunceli'nin Hozat ilçesinde yolda ilerleyen Ergün Kızılavuz, cep telefonu kamerasıyla hayvan sürüsü görüntüledi. Kızılavuz, "Tunceli'de her türlü yabani hayvanı görmek mümkün." ifadelerini kullandı. İşte o görüntüler...
O ilimizde sürü halinde ortaya çıktılar O İLİMİZDE SÜRÜ HALİNDE ORTAYA ÇIKTILAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
O ilimizde sürü halinde ortaya çıktılar
O ilimizde sürü halinde ortaya çıktılar
Define aşkı sonu oldu! Hilti gazından zehirlenerek öldü
Define aşkı sonu oldu! Hilti gazından zehirlenerek öldü
Yolda yürürken dehşeti yaşadı!
Yolda yürürken dehşeti yaşadı!
Kadıköy’de şoke eden görüntüler!
Kadıköy'de şoke eden görüntüler!
Evinin önünde kabus! Sık kafasına, sık
Evinin önünde kabus! "Sık kafasına, sık"
Civan Canova’dan üzen haber
Civan Canova'dan üzen haber
Değnekçilerden akılalmaz oyun!
Değnekçilerden akılalmaz oyun!
Sayılı günler kaldı! Hızı saniyede 66 kilometre
Sayılı günler kaldı! Hızı saniyede 66 kilometre
Kaza anı kamerada
Kaza anı kamerada
Tartıda o kiloyu görünce bıçak altına yattı!
Tartıda o kiloyu görünce bıçak altına yattı!
Hafriyat kamyonu devrildi! A Haber olay yerinde
Hafriyat kamyonu devrildi! A Haber olay yerinde
Metrobüs yolu çile yoluna dönüştü
Metrobüs yolu çile yoluna dönüştü
Daha Fazla Video Göster