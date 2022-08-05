05 Ağustos 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tunceli'de sürü halinde ortaya çıktılar! Vatandaş böyle görüntüledi
Tunceli'nin Hozat ilçesinde yolda ilerleyen Ergün Kızılavuz, cep telefonu kamerasıyla hayvan sürüsü görüntüledi. Kızılavuz, "Tunceli'de her türlü yabani hayvanı görmek mümkün." ifadelerini kullandı. İşte o görüntüler...