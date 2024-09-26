Tunceli’de şüpheli çanta paniğe neden oldu!

Tunceli’de üstgeçidin altına bırakılan şüpheli çanta, paniğe neden oldu. Yolu trafiğe kapatan ekipler, çantayı fünye yardımıyla patlattı. İlk patlamada açılmayan ve ikinci kez patlatılan çantadan kırtasiye ürünleri çıktı.

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