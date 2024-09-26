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Tunceli’de şüpheli çanta paniğe neden oldu!

Tunceli’de şüpheli çanta paniğe neden oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 00:46
Tunceli’de üstgeçidin altına bırakılan şüpheli çanta, paniğe neden oldu. Yolu trafiğe kapatan ekipler, çantayı fünye yardımıyla patlattı. İlk patlamada açılmayan ve ikinci kez patlatılan çantadan kırtasiye ürünleri çıktı.
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